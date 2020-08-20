「櫻花ASMR療癒廚房」影片企劃，日前邀請邵庭與鄧福如（阿福），帶著自己的愛犬上節目，一同下廚，拍攝時所使用電影規格的收音技術，無論是廚電產品發出的聲響、洗切菜聲、水滾煎煮聲、邵庭與阿福悄悄話一般的口白以及他們與寵物幸福甜蜜的共食咀嚼聲都完整收錄，不僅改變觀眾對於廚房的想像，也給大家最不一樣的「顱內高潮」體驗。

邵庭日前帶著四狗全員出動前往拍攝現場，新成員大吉大利現場超失控，還互相把風將邵庭手中的甜椒咬走，令人好氣又好笑 ; 一向以「吃貨」著稱的吶吶，看到邵庭的拿手好菜，居然在鏡頭前口水流滿地，所有寶貝都在開動一分鐘內掃盤清空，吃得滋滋作響超級療癒，讓邵庭成就感滿滿。

阿福在影片中也大展身手以「牛肉茶碗蒸」對鼠鼻展現愛意，阿福表示鼠鼻是一隻非比尋常，脾氣極好的吉娃娃，看到美食當前果然不為所動，乖乖等阿福洗好碗後才一起享用，在影片中也正常發揮展現了模仿豬聲音的技能，不管何時何地都能自由的齁齁叫，阿福也難得在影片最後感性告白，隨著鼠鼻的年紀增長，她也一直在做牠有天會離開自己的準備，也更因為如此，她想要更珍惜未來每一天相處的時光。

(中時 )