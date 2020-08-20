先前美國才爆發了BLM（Black LivesMatter,黑人生命平權運動）運動，強調要重視黑人生命平全，引發了許多示威遊行，其中也讓人注意到「歧視」的可怕，不過仍有許多人在公開場合說出歧視言論。

在美國時間19日紅人、皇家雙重賽的第一場比賽，紅人運動賽事播報員Thom Brennaman在7局開始時，沒有注意到廣告時間已經結束，自己的聲音正在被轉播當中，他就在線上直接說出反同性戀言論，

雖然Thom Brennaman在第二場比賽轉播開始時，就公開道歉表示，「我先前說了某些言論，若是因此傷害到任何人，我感到非常抱歉，請求大家能夠原諒我。」不過紅人球團在第二場比賽的5局結束後，就將Thom Brennaman換下場。

隨後紅人球團也發表聲明，「對於Thom Brennaman的可怕言論感到相當震驚，也已經立刻將他禁止參與球隊廣播，此事絕對不代表紅人球團、球員、教練及球迷的立場，並對堪薩斯州乃至全國的LGBTQ社群致上最高的歉意。」

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(中時新聞網)