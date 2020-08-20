新冠肺炎疫情惹禍全球，台北市長柯文哲20日出席「疫後台北智慧教育新生活論壇」自爆，兒子本來要去日本東京大學念書，但因疫情，今年就沒入學了，世界許多學校都關閉、學生無法到校上課，但就他所知只有台灣跟瑞典沒有學校關閉，台灣更被CNN評選為四大防疫成功的國家。

柯文哲表示，全世界19日還是20幾萬人新增感染，上周增加最多國家是美國、巴西、印度，特別是巴西在南半球，預計冬天疫情還會回到北半球，短期內疫情不會消失，如何與疫情共存就成為了新常態。

柯說，在全球疫情大流行情況下，台灣表現最好是，沒有學校關閉，全世界除了台灣、瑞典，其他國家幾乎都有關學校，本來他兒子要去日本東京大學念書，但今年就沒入學，今年超過9成的學生無法到校上課。

柯強調，打造優質教育是北市府的目標，從2018年起花了16億元，讓236個學校都有光纖網路、每個教室也都有免費wi–fi，酷客雲也起步甚早，目前已拍了1萬片，因疫情瀏覽量超過3000萬，市立圖書館則有781萬冊的實體圖書，到現在累計46萬冊電子書。

柯說，高中職學生證悠遊卡綁三倍券「花3000補3000」，已約2萬多名高中職生有參加，但卻僅占25％，所以9月決定在北一女採用悠遊付學雜費繳款服務系統，成功後再推到其他高中職，並再考量推到國中、國小，利用疫情把北市教育系統重新升級，也希望透過研考會推廣遠距教學、無現金交易。

(中時 )