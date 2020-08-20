被害民眾表示，與對方談妥代購細節後，對方以信用卡付款，她收到商品訂購單才匯款，事後也收到家具，對方還有售後服務，並提及收到家具可幫忙在PTT發文推薦，但到8月中旬時，業者來電告知，無法收取買商品的信用卡款項，要求她付清款項或返還家具。

被害民眾指出，她查詢發現，對方帳號已被列為警示，且有許多網友遇到類似手法遭騙受害，有被害人匯款後未收到家具，有被害人被警方通知，付款信用卡疑是偽卡且盜刷，希望到警局說明。

她質疑，業者官網提到刷卡付款與訂購人須為同一人，當時付款的是代購網友持有的信用卡，業者卻在2個月後才發現異狀。

鍾沛君說，目前約30多人受害，被害人每筆消費金額都有新台幣上萬元，初估總詐騙金額約百萬餘元。被害人請網友代購後確實拿到家具，約2個月後才被業者通知信用卡無法付款，導致被害人、業者皆受害，且歹徒可能涉及盜刷他人信用卡，希望更多被害人出面指認。

出席記者會的台北市刑警大隊技正孫福佐指出，會清查刷卡金流，釐清歹徒是否使用偽卡等，初步了解，歹徒疑似找人申辦信用卡進行消費。消保官指，若遇消費糾紛，可打消費者服務專線1950或市民熱線1999諮詢。

IKEA發聲明資料表示，是依系統訂單收款、出貨，本事件經聯合信用卡處理中心通知款項異常、刷卡人拒絕交易付款後，依程序聯繫原交付商品收貨人，本事件未獲悉消費者與第三方人士的交易關係，因此無法評論。

聲明提到，員工購買價為內部福利，未曾開放以線上結帳或電子商務等方式，消費者切勿聽信他人誘騙，消費者有任何問題，可與客服聯絡。

(中時新聞網)