弒母斷頭丟12樓中庭逆轉無罪 嫌責付衛生局低聲說謝謝 16:202020/08/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梁姓男子殺母獲判無罪後，桃園衛生局人員到台灣高等法院將他接走，面對記者提問，他小聲地說謝謝。林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梁姓男子殺母獲判無罪後，桃園衛生局人員到台灣高等法院將他接走，面對記者提問，他小聲地說謝謝，隨即將衛生局人員帶走。 高院表示雖然將梁判無罪，但他是欠缺辨識行為能力而殺人，即應對被告施以相當之治療，合議庭在判決無罪後，已將被告責付桃園市政府衛生局，依精神衛生法妥為處理，以維護社會安全。 (中時 ) #衛生局 #被告 #罪責 #人員 #判決 也許您會感興趣 推薦閱讀 為彰縣衛生局抱屈 侯友宜讚積極負責 12:132020/08/20 政治 葉彥伯首發聲 採檢依標準全都露 04:102020/08/20 生活新聞 不只彰化 傳中市居檢者自行前往篩檢 衛生局回應了 12:042020/08/20 生活 陳時中令查彰化衛生局 唐慧琳PO一圖酸爆 09:082020/08/20 政治 聲援彰縣衛生局 李彥秀籲陳時中找出漏洞 不要帶風向 10:352020/08/20 政治 彰化縣8月起改採第10天徵詢篩檢 累計37例檢出1例陽性 00:222020/08/20 生活 陳時中令政風查葉彥伯 防疫學會理事長轟錯把馮京當馬涼 11:512020/08/20 政治 殺警無罪後弒母斷頭也無罪 司法院補破網又惹議 11:412020/08/20 社會 彰化縣私下偷普篩 蔡易餘驚爆背後龐大利益 11:352020/08/20 政治 查辦彰化衛生局 陳時中辯稱政風非調查犯罪行為 藍營痛批 容不下台版李文亮 04:102020/08/20 生活新聞 社會熱門新聞 弒母砍頭顱梁姓男獲判無罪 高大成：我不信過程中沒有一絲清醒 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 瘋砍母親37刀頭顱扔下12樓 桃園男二審大逆轉無罪 - 社會 素食女超市採購驚訝：好大的香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 桃園男弒母砍頭無罪 逮人警怒轟他：從頭到尾都在騙 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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