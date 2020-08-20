梁姓男子殺母獲判無罪後，桃園衛生局人員到台灣高等法院將他接走，面對記者提問，他小聲地說謝謝，隨即將衛生局人員帶走。

高院表示雖然將梁判無罪，但他是欠缺辨識行為能力而殺人，即應對被告施以相當之治療，合議庭在判決無罪後，已將被告責付桃園市政府衛生局，依精神衛生法妥為處理，以維護社會安全。

(中時 )