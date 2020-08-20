農曆鬼門開後許多民俗禁忌讓大家提心吊膽，外出活動、遊玩也格外小心。中國民國星相協會副理事長小孟老師提醒，生肖屬狗、虎、蛇的人在鬼月容易破大財，衝動消費、多出許多不必要支出，最慘還可能把存款賠光。

《三立新聞網》報導，大破財的生肖第一名到第三名分別為：蛇、虎、狗。

●第三名：狗

屬狗的人容易被店員話術洗腦、衝動購物，會因為剩最後一件而買下去。小孟老師提醒，屬狗的要特別留意鬼月的促銷活動，當下買到以為撿便宜，事後才發覺是浪費錢。

●第二名：虎

屬虎的人生活隨性，小孟老師建議鬼月時多留意生活上的小細節，小心不要超速、隨時注意3C產品的耗損、生活規律健康一點，就能躲過不必要的支出，像罰單、修理費、醫藥費等。

●第一名：蛇

生肖屬蛇的人喜歡以小搏大，常常投資前沒再三考慮就下注，小孟老師說，屬蛇的人在鬼月時特別喜歡用錢滾錢，不安於只有一份收入，容易聽到股票分析師與理財大師的建議就衝動行事，最慘恐賠光存款，人生走下坡，此外還要小心別人找你合資、創業。

(中時新聞網)