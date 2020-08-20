教育部「全國教保資訊網」18日進行更新，上架全國幼兒園違規裁罰紀錄。（林志成攝）

幼稚園的好壞，對孩子成長有很大影響，教育部建置的「全國教保資訊網」在18日進行更新，上架全國幼兒園違規裁罰紀錄，讓家長瞭解各幼兒園的基本資料及過去的裁罰紀錄，藉此幫孩子選擇出更符合需求的幼兒園。

依《幼兒教育及照顧法》及《教保服務人員條例》規定，幼兒園經直轄市、縣（市）政府處以罰鍰、減少招收人數、停止招生、停辦或廢止設立許可者，直轄市、縣（市）政府應公布其名稱及負責人姓名。各直轄市、縣（市）政府針對幼兒園裁罰，主要是透過各地方政府官方網頁自行公告。

教育部18日在「全國教保資訊網」公布的裁罰資料，是由各直轄市、縣（市）政府依107年6月27日修正發布的幼照法及教保服務人員條例於國教署指定系統登載（欄位包含：處分依據、違反規定、罰鍰金額、負責人姓名等）所彙整資料，可使各縣市資訊趨於一致，並持續更新，以提供民眾更完整的資訊。

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