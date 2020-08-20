永崴投控(3712)旗下森崴能源規畫今年12月上興櫃，明年轉上市。永崴投控為正崴(2392)集團旗下一員，看好綠電交易市場，擬定「光風水氣大平台」戰略，打造零排放的再生能源發電廠及提供減少排放汙染的潔淨能源。而森崴又是永崴旗下的子公司，實現「光、風、水、氣、大平台」的執行單位。森崴能源實收資本額至掛興櫃前會增資到10億，全年營收約7億元，今年EPS約3~4元，明年會有2位數的年增。

森崴能源總經理胡惠森表示，2026~2035年每年有1GW商機離岸風電會建置，台灣應該要有風電EPC的團隊，才能落實風電國產化。 森崴能源目前是全台唯一拿到運轉合約的廠商。

胡惠森表示，台灣是全世界最優良的風域發電，森崴持有百分百的富崴能源，今年富崴能源的離岸風電工程處，取得台電5年維運合約。富崴能源今年的2處風電廠:彰苑風力發電、北苑風力發電，分別裝置4座風機，發電廠總裝置容量各為14.4MW，目前是台灣最大的風機，9月開始運轉，未來以150MW為目標。該場域發電將交由富威電力銷售。估計兩座發電廠每年合計可發電6835萬度綠電，每年可達到3萬8780噸減碳量，相當於99座大安森林公園。配合政策「潔淨能源」、「節能減碳」。胡惠森表示，彰苑風力發電、北苑風力發電的工程期很短僅約6個月。

富威電力股份有限公司，也是森崴百分百持有的子公司，已在108年12月3日取得再生能源售電業執照，除了提供綠電交易服務外，更結合節能服務 (ESCO)、儲能系統等電力服務，藉由電子商務串聯成全方位能源服務的「大平台」。

(時報資訊)