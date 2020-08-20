近期有民眾騎機車行經桃園市中壢區中華路與普義路口，發現有員警躲在暗處取締機車騎士未兩段式左轉，不到半小時就有10多名騎士違規被攔，但該路口在本月17日已拆除標示取消機車兩段式左轉，中壢警方卻在18日瘋狂開民眾罰單，痛批員警為了績效讓民眾荷包平白無故失血，根本搶錢實在誇張。

民眾向市議員謝美英投訴，指出日前在中原家樂福中華與普義路口，看到員警躲在暗處抓民眾騎機車未兩段式左轉，表示自己可能因為交通標示太小或不清楚而未注意到，因為日前有新聞，也以為桃園市已經取消機車兩段式左轉。

經過一查，該路口桃園市交通局已在本月17日拆除標示取消機車兩段式左轉，所以警方根本不能在18日還開民眾罰單，民眾有注意到狀況主動投訴，若是沒注意到的民眾可能就傻傻去繳罰單，根本是平白無故送錢給國庫。

謝美英則說，近期接獲許多騎士抱怨，以為桃園全面取消機車兩段式左轉，等到收到罰單，才知道不是每個路口都可以直接左轉。她也建議，交通局應通盤檢視目前各路口標誌是否設置清楚。

中壢警分局回應，確認中華與普義路口自8月17日起取消機車兩段式左轉並拆除禁制標誌，但仍保留路面機車左轉待轉區標線，經查員警8月18日在該處開出罰單共22件，分局已主動函請裁決機關撤銷罰單。

(中時 )