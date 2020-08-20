美陸科技角力，大陸政府砸大錢扶植國內半導體產業，欲降低對外國廠商的依賴，但要實現2025年大陸半導體自製率70%仍有很大的距離。根據大陸國務院最近公布的數據，2019年大陸晶片自給率僅30%左右。

央視新聞報導，國務院近日發布《新時期促進積體電路產業和軟體產業高品質發展的若干政策》。國務院發布的相關數據顯示，去（2019）年大陸晶片自給率僅30%左右，而目標2025年要達到70%。也就是說，在今年起的六年內，大陸晶片自給率要成長超過一倍。

不過，美國市調IC Insights今年中曾預估，大陸的晶片製造至2024年，恐怕僅占當地市場20.7%，別說2025的70%了，因此，大陸晶片要自給自足可能還需要很大的努力。

根據大陸國家海關數據顯示，去年大陸晶片進口金額3040億美元，遠超過排名第二的原油進口額；雖然整體晶片進口金額十分龐大，但相較2018年進口額卻減少了80億美元，年減2.6%。業內人士認為，大陸國產晶片的發展呈現加速態勢，在政策大力推動下，晶片產業有很大的國產替代空間，整個國內晶片行業市場化發展程度也有很大的提升空間。

(中時新聞網)