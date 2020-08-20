隨著KPOP在全世界流行，讓許多青少年對於「成為韓星」趨之若鶩，但懷抱著夢想的他們究竟是順利出道大紅大紫還是正遭受不正當的對待呢？近日多起的韓團霸凌案中，也有人牽扯出韓國演藝圈的潛規則，而過去不少知名藝人曾出面指控或私下透露經紀公司不合理的待遇，若是不乖乖遵從，下場都超慘。

1. 嚴格管控練習生，幾乎沒自由

在台面上的男女團很多都是從13、4歲便簽約成為練習生，並集中在一個宿舍，無論去哪都得受到經紀人的管理控制，加上每日嚴格的訓練，完全沒有自由也毫無隱私。若培訓後沒出道，還可能被送去陪酒償還公司培訓的費用，十分殘酷。

2. 簽訂「奴隸合約」，形同賣身契

藝人的生活表面上雖光鮮亮麗，但實際上卻得遭到經紀公司層層剝削，得先扣除原本的培訓、造型、接洽合作等等的費用及分潤，剩下的10%才會分給藝人，而且一個合約一簽便長達10幾年，若是紅了可能只須忍個幾年便能開始賺錢，若是不紅想解約還可能先賠償總投資金額高達3倍的違約金。

3. 強迫整形

之前曾有經紀公司高層接受媒體採訪時表示，練習生在出道前都要定期接受「鏡頭測試」，並讓專業人士評估哪裡需要調整，這樣才能確保藝人站在舞台上每個角度都是完美無缺。

4. 24hr幾乎都在工作

過去曾有不少藝人為了在最短時間完成MV或是錄製唱片，可能長時間都在工作，或是為消化公司密集的工作行程，每天可能只睡3~4小時，但這種高強度的工作型態，似乎在韓國演藝圈中相當普遍。

5. 女星陪酒、陪睡是常態

過去，韓國國家人權委員會曾針對女藝人及練習生進行「性侵犯調查」，沒想到檢查的結果竟有不少的女性曾被要求接受「性服務」，甚至還有人遭到性侵，而主要原因就是經紀公司與社會權力者私下合作，以「贊助案」為由邀請女星加入飯局，在飯局間對其上下其手，或是直接被要求發生關係或進行多人運動，若不服從可能會遭到經紀人監禁於宿舍中，甚至暴力相向逼迫就範，女星張紫妍便是活生生的案例。

(中時新聞網)