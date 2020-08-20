檢調偵辦前生技股王康友掏空案，過濾18日搜索查扣事證，發現已遭通緝的康友董座黃文烈涉嫌提供資金給人頭，在股市炒作自家股票，拉抬價差達150元左右，台北地檢署20日指揮調查局北機站兵分12路，搜索江姓等人頭住處，並約談江姓、李姓及朱姓等14名疑似人頭到案，全案依違反《證券交易法》偵辦，稍晚將移送北檢複訊。

據了解，檢調是根據18日蒐扣事證發現，黃文烈在2018年透過他的帳房陳柏榮提供資金給人頭，在股市炒作康友股價，讓康友的股價從300餘元直奔500餘元後獲利了解。

檢調追查康友案，發現康友在大陸百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，從2018年起就出現營運困難，黃文烈將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，但卻在2019年第4季財務報告中，未揭露相關動產抵押資訊，涉財報不實。

而且，黃文烈還勾結股市作手等人炒作自家康友股票，檢調將會計師施景彬、江明南及黃耀弘等人約談到案，複訊後施景彬、江明南2人依證交法財報不實罪，諭令交保30萬元，黃耀弘則羈押禁見。

檢調過濾資料，發現黃的帳戶陳柏榮為黃調度金流，除提供給黃耀弘，另有10餘名人頭也接受指示炒股，今天展開另一波搜索行動。

(中時 )