半導體通路商弘憶股（3312）20日召開線上法說會，總經理劉彥輝表示，儘管中美貿易戰的隱憂仍存，但訂單能見度清晰，營運可望維持強勢動能，加上通訊基礎建設需求也有明顯增溫，對第三季保持審慎樂觀的態度。

弘憶股受惠大陸運營商標案持續貢獻，加上無線網卡需求強勁、筆記型電腦終端客戶大量拉貨、真無線藍芽耳機（TWS）市場開始回溫、藍芽遊戲手柄導入主流品牌韓國市場，多項應用產品步入成長軌道後，第三季業績相對樂觀。

此外，弘憶股也持續延伸擴大應用產業領域，包括創新的應用解決方案設計服務，如氮化鎵相關產品應用、智能藍牙燈泡、USB電源轉接器、高頻功率放大器以及高頻智慧天線、消費性電子產品鋰電池等，隨策略夥伴陸續加入，企望提供客戶更全面的解決方案。

弘憶股第二季受惠大型EMS廠、無線網路模組廠、運營商標案市場需求貢獻，配合居家辦公需求，帶動桌上型及筆記型電腦等相關業績均有顯著成長，單季營收達31.6億元，年增7.7％外，也創近4年同期新高。

雖然在成熟與低毛利產品出貨增多下，第二季毛利率較去年同期下降0.62個百分點至4.64％，但較第一季仍成長0.33個百分點，也維持在4.5～5.5％的健康水準。單季稅後盈餘則為2,716萬元，季增8.53％、年減45.16％，每股盈餘 0.23元。

以整體上半年觀察，弘憶股上半年稅後盈餘達5,218萬元，每股盈餘為0.44元。公司股東會決議通過配每股0.6元現金股息及0.6元股票股利，合計每股1.2元，除息基準日定為9月2日，配發股票及現金股利發放日為9月30日。

(工商 )