科技類商品挑大樑 7月外銷訂單連五紅 16:132020/08/20 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處公布7月外銷訂單統計，金額為455.7億美元，與去年同期相比僅年增12.4%，是連續5個月正成長。統計處表示，7月訂單能持續年增，主要是半導體高階製程需求持續暢旺，加上遠距商機持續發酵，科技類貨品接單明顯成長。 雖然受到疫情影響，終端市場需求疲弱，加上國際原材物料價格仍處低檔，統計處預估，8月外銷訂單外銷訂單金額落在424至439億美元之間，整體年增在5.9%至年增9%之間。 (工商 ) #外銷訂單 #統計處 #之間 #原材 #類商品 也許您會感興趣 推薦閱讀 電子股華一跤 大盤軟腳 04:102020/08/20 財經要聞 全球科技美股為風向 逢低進駐 04:102020/08/20 投資理財 中元買氣增溫 概念股商機旺 04:102020/08/20 證券．權證 1分鐘讀財經》美元續探底 人民幣升破6.9創7個月新高 08:122020/08/20 財經 燁聯唐榮 盤價挑戰五連漲 04:102020/08/20 證券．權證 《電腦設備》磐儀Q2虧轉盈 H2估勝H1 10:192020/08/20 財經 成長動能穩 建準緯軟權證勇 04:102020/08/20 證券．權證 王浩宇違建農舍1年只罰2次 藍議員斥局長「舔王」碰到議員就轉彎 12:202020/08/20 政治 集雅社發2.5億可轉債 9/4掛牌 10:182020/08/20 財經 《晨間解盤》轉死亡交叉 短線動能趨緩(日盛投顧提供) 09:082020/08/20 財經 財經熱門新聞 川普痛宰華為美企慘了？ 陸專家：北京沒有以牙還牙的選項 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 華為風暴狂燒！台積電重挫近3％ 台股崩跌逾400點 - 財經 - 工商 2大「空」襲警報！台股嚇崩416點 爆史上天量 - 財經 Switch健身環終於登「陸」 京東半天大賣3萬套 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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