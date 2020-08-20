經濟部統計處公布7月外銷訂單統計，金額為455.7億美元，與去年同期相比僅年增12.4%，是連續5個月正成長。統計處表示，7月訂單能持續年增，主要是半導體高階製程需求持續暢旺，加上遠距商機持續發酵，科技類貨品接單明顯成長。

雖然受到疫情影響，終端市場需求疲弱，加上國際原材物料價格仍處低檔，統計處預估，8月外銷訂單外銷訂單金額落在424至439億美元之間，整體年增在5.9%至年增9%之間。

(工商 )