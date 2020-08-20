美國大選將在11月舉行，讓越來越多人開始關注「美、中、台」關係議題，對於美國川普總統近期打台灣牌，派衛生部長阿札爾來台，是否可能在大選前，調整「一中政策」？淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中認為，這有待觀察，「但機會不大」。

美國衛生部長阿札爾日前來台，取經台灣防疫經驗，被部分綠委視為外交突破，也讓一些學者看好美台灣關係未來進展，李大中近日接受《中評社》專訪時表示，阿札爾來台的確是有助美台正面發展，但他認為，過去美國國會議員來台都是如此，2012年馬英九就職時也是如此，應該要平實看待、基於事實，並不是罕見情況。

對於陸、美前陣子互相關閉大使館，他認為，雙邊還是有風險在，且目前競爭更加激烈下，合作領域將漸漸縮小，但仍傾向鬥而不破。他直言，美方目前對台的操作，是希望兩岸雙方的衝突升級，但要是在美國可控、不發生意外的範圍內。

至於美國官方定義下的「一中政策」，是否可能在大選前調整？李大中說，川普上任前美國曾討論過是否該停，但川普就任後，此風波就平息了。他認為，相關回應有待觀察，但機會不大。

李大中分析，在美中競爭激烈下，台灣不能輕易成為任何一方的棋子，應朝戰略地位最大化來維持發展，最重要的是要以台灣的利益為優先，將自身的國際競爭力、軟實力等條件有所提升，才有籌碼和兩大強權(美、陸)來談。

(中時新聞網)