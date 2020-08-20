台中市環保局未提供「非營利幼兒園」垃圾清運，清潔隊要業者自己去追垃圾車，但幼兒園沒有垃圾車經過，讓業者叫苦不已。市議員邱素貞20日希望市府訂定一套規範前，可以在幼兒園放置「子母車」，以解決垃圾清運問題。教育局強調，將與環保局研議解決方案。

邱素貞指出，台中市「非營利幼兒園」目前共有12所，109年新設9家「非營利幼兒園」；地點包括南屯區豐樂、東區東英與東峰、南區樹德、北屯區廍子與陳平、太平區建平與育賢、潭子區潭陽等共57班，多數與公益法人如大學幼教系等合作。

邱素貞說，「非營利幼兒園」是由政府籌畫開辦，提供園所土地使用、教室空間、硬體設備等，再交由民間的非營利團體來經營。最近接獲包括南屯區豐樂、南區樹德、東區東峰、東英等，多家公辦民營「非營利幼兒園」業者陳情，他們說環保局未提供垃圾清運造成垃圾處理相當頭疼。

非營利幼兒園業者表示，清潔隊要業者自己去追垃圾車，但許多幼兒園沒有垃圾車經過，況且上課時間也無法追垃圾車，有些定點垃圾是晚上，但大家都下課、下班了，根本無法倒垃圾，甚至有的垃圾量多；包括有重量的尿包恐面臨垃圾堆積無法清運等問題。

邱素貞希望市府訂定一套規範前，協助設置「子母車」處理垃圾清運問題。

教育局長楊振昇表示，有關「非營利幼兒園」垃圾清運一事，將和環保局進行協商，協助「非營利幼兒園」討論出一個最好的解決方案。

(中時 )