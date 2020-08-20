幽靈包裹層出不窮，民眾可拒收或申請退款。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

詐騙集團以亂槍打鳥的方式，寄送貨到付款的包裹給民眾，民眾常因經常網購、忘了是否有訂購，或是家人在不知情下代收，待打開包裹一看，才赫然發現都是劣質品，根本不是自己購買的商品。刑事局統計，今年1月迄8月18日止，共受理了20件「幽靈包裹」案件，且還有更多被害人嫌麻煩而未報案。

警方表示，桃園一名林姓男子7月初收到快遞公司寄來的幽靈包裹，貨到付款900元，但林男並未訂購此商品，經向親友查詢也不是親友贈送。警方分析，此類商品均為跨境包裹，由大陸集運商將包裹透過報關行報關入台，送至國內集運行後，再依據曾經網購民眾的個人資訊，以亂槍打鳥的方式分別送至超商及國內運輸業者，利用超商貨到付款或運輸業者宅配到府。由於民眾看到包裹上個人資訊均正確無誤，就付款取貨，等到打開包裹才發現確實未網購，驚覺遭詐騙。

刑事局目前已在165各宣導管道繪製宣導圖文，並通報全國各警察機關有關幽靈包裹退（貨）款處理方式及彙整國內各宅配業者及物流公司聯絡方式，民眾可至各派出所或致電165專線查詢退貨方式。

另刑事局除持續彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌外，亦將相關資料函請財政部關務署加強抽檢進口報關貨櫃，遏止品質不良商品流入市面。

刑事局呼籲，若發現包裹上的「寄件人」不明確，或是只有填寫物流業者或報關行，請直接拒收；若要替家人代收，請先致電家人進行查證有無購物；萬一已經取貨付款，請撥打託運單上面「寄件人」電話，告知未購買商品卻收到包裹，申請退款退貨，以保障自身權益。

(中時 )