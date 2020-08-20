喜劇天王周星馳（星爺）和朱茵當年合拍《大話西遊》傳出假戲真做，還有傳言指是莫文蔚介入兩人才分手，最近香港資深記者「娛記朱皮」爆料，兩人分手主因其實是周星馳想帶朱茵移民加拿大失敗，才黯然分開，他惋惜若當年兩人順利移民，搞不好現在早就兒女滿堂。

據《新浪娛樂》報導，「娛記朱皮」最近在抖音上分享周星馳當年分手朱茵秘辛，網上曾有傳聞說朱茵發現莫文蔚的頭髮，才氣炸分手，娛記朱皮則否認，表示周星馳對朱茵有情有義，朱茵不太可能這樣就棄周星馳而去，真正的主因其實和周星馳為移民打了7年官司有關。

娛記朱皮稱因移民失敗，周星馳、朱茵才分手。（圖／取自新浪娛樂）

娛記朱皮爆料周星馳和向華強埋心結主因。（圖／取自新浪娛樂）

娛記朱皮說周星馳當時著手準備帶朱茵移民加拿大，但到2001年都沒通過，主因是被人舉報，抹黑他幫黑社會拍戲洗錢，而周星馳質疑害他移民失敗的人就是「龍五」向華強，兩人自此結下心結，故後來發生向太狠批星爺風波，然對此傳言，當事人方面都暫無回應。

而對於這段往日情，朱茵一直不願多說，2017年上《金星秀》時，朱茵先是顧左右而言他，僅稱：「我們拍戲的時候是一對好的對手」，主持人金星逼問是否對星爺動過心？朱茵則婉轉說：「才華的人都比較（有）怪癖，就不太好相處」。

(中時新聞網)