《IKEA宜家家居》8月開始陸續推出全新菜色，其中包括小龍蝦義大利麵。一對年輕情侶興沖沖試吃，結果看到店員在配菜的時候就後悔了，吃完後更在網路發「警世文」，表示「花200吃這樣像國小營養午餐麵，實在很盤啊」。

一名男網友在社群媒體Dcard發表《去ikea點這個真的盤ㄟ》，他表示與女友逛IKEA看到新出的小龍蝦義大利麵，圖片看起來蠻好吃的，也才200算便宜吧，所以點了肉丸跟湯和女友一起吃。

結果看到店員在配菜的時候就後悔了，原PO表示，麵是預煮好的，淋上少少的醬，感覺就沒什麼味道，不過小龍蝦倒是給的大方。

吃起來的感覺：「寬麵條算Q沒有煮過頭，也不會因為預煮就黏在一起或乾巴巴的；醬汁的味道其實不錯，經典的奶油培根味，可是真的給太少了，吃到最後真的沒味道；小龍蝦沒有鹹味，應該就是水煮的，也沒什麼甜味，但量給很多，吃到最後一口都有肉。我想成本但是在那小龍蝦吧？」。

原PO最後結論：「雖然可以理解，還是覺得花200吃這樣像國小營養午餐麵，實在很盤啊。」。

網友也紛紛回應：「謝謝好心人警示」、「說認真的 在台灣點任何義大利麵都是盤子。如果牛肉麵也賣這個價格會不會被嫌貴」、「感謝踩雷 感覺早餐比較划算」、「真的！麵的份量超級迷你，大約5口就沒了 認真」、「昨天才點過麵，真的很小份，醬料味道不錯，小龍蝦雖然給得多不過真的不怎麼好吃，完全沒有味道，還不如鹽水煮蝦子，結論是真的很不划算」、「踩雷+1 真的是又貴又難吃又沒味道的產品 不如點兒童餐」。

(中時新聞網)