娛樂8點半》類戲劇在民國80、90年代蔚為風行，誇張的演技和灑狗血的劇情，讓人印象深刻，即使現在已鮮少新作，仍能在電視上看到重播，其中也捧紅不少演員，雖然名字可能一時叫不出，卻是觀眾眼裡的熟面孔，女星林芷薇星途還算順遂，卻經歷兩段失敗婚姻，兒子又因腦癌過世，現實生活命運多舛。

林芷薇是當年類戲劇的熟面孔，曾演出《玫瑰瞳鈴眼》、《台灣變色龍》、《藍色蜘蛛網》等，在劇中多扮演苦情、壞女人角色，而她真實人生如同戲劇般，也很淒苦。

林芷薇媽媽在她小學4年級就過世，童年時長期被父親以「檢查身體」為由性騷擾，國小到高中都活在陰影中，她曾直言：「除了『侵入』以外都做過了。」直到長大後，林芷薇才敢說出這段過往。

但坎坷命運並沒有放過她，為了不受父親騷擾，因此學生時期便逃家和初戀男友生活，未料他有暴力傾向，還遭逼迫懷孕產子，分手後遇到第一任先生，原本以為終於找到可以依靠的對象，卻依舊遇人不淑。

男方雖然擁有千萬存款但摳到不行，最誇張的是，因為她爸爸往生辦喪事，和對方借了3萬元，最後卻跟她要6000元利息，小氣行徑讓她超傻眼，後來林芷薇決定離婚時，驚人發現他竟從第一天認識就開始記帳，最後還把帳用一個捲筒攤開，一筆一筆清算財務

更扯的是，對方其實是個「雙性戀」，與她結婚全是要繼承自家的財產，外面一直都有一個男朋友，「我們三個出去，那男的抱著老公的腰，事後他們才說，在我出現以前他們就在一起了」，她慘到被當作煙霧彈卻渾然不知。

林芷薇小兒子腦癌逝，靠大兒子陪伴才走出。（圖/翻攝自臉書）

離婚後和第二任丈夫相戀，結婚後產下一子，怎料對方不但外遇，還留給她一屁股債，讓她心寒決定離婚，離婚後她獨自帶著兒子四處打拚。

當時她到處走唱賺錢，「我本來是覺得這輩子都不要穿少少的衣服，在台上唱歌給人家看，可是那時候就被逼到」，只要有工作機會，她便帶著兒子去秀場做秀，母子倆還住在頂樓加蓋的房子，「外面下雨，裡面就下小雨」，生活相當困苦。

好在最後撐過來，生活漸漸好轉，命運又捉弄人，小兒子竟在7歲那年被診斷出腦瘤，醫生宣告「最多只能再活2年」，她到處求神，但最終兒子僅活了10個月，就不幸病逝。

失婚又喪子的她悲痛欲絕，所幸大兒子的貼心陪伴，才咬牙撐下來，她目前很享受單身生活，兒子長大後也很成熟懂事，當兵後就不向她拿一毛錢。而現在的林芷薇逐漸淡出螢光幕前，以接廟會商演為主，且投入不少公益活動，雖然感情沒有著落，但她學會珍惜當下，同時抱持樂觀態度。

(中時新聞網)