電視面板價格7月以來漲勢強勁，品牌廠積極備貨搶攻市佔率，第3季電視面板供不應求愈趨鮮明，市場預期大多數面板廠在近2月都能脫離長達7季的虧損，順利轉虧為盈。

今年面板業景氣跌破市場分析師眼鏡，原本看好韓系面板廠陸續退出LCD面板及各面板廠去年9月開始實施減產，帶動價格反彈，好景可望持續，也讓今年電視面板第1季出貨量表現優於預期。

第2季調查認為歐美及新興亞洲因疫情快速蔓延，各國已陸續宣布封城和鎖國，加上總體經濟環境不樂觀將導致終端銷售陷入低迷，電視面板出貨季度表現成長幅度將不如預期，又似乎再度面臨寒冬來臨。

但疫情導致的採購調節低潮後，受到消費市場信心回溫與品牌刺激銷售的加持下，需求卻快速回溫，快速回溫的速度也令人訝異，7月報價漲幅又高於市場先前預估，讓原本看衰的電視面板越來越熱，麻雀飛上枝頭變鳳凰。

半年來電視面板谷底翻身，面板廠有可能在旺季脫離連虧窘境。TrendForce研究副總邱宇彬表示，目前面板廠幾乎完全掌握電視報價的主導權，8月價格表現仍以8.5代為生產基地的55吋、32吋最為出色，加上43吋的需求強勁，全月漲幅皆可達10％；50吋漲幅約8至10％、65吋等產品的漲幅也可望達到5至7％，而75吋的大尺寸產品報價也因此上升1至2％。

第3季因電視面板供不應求造成近期面板價格漲勢強勁，其中來自於需求端的原因有二。首先，為了彌補2020上半年低迷的出貨表現，幾乎所有電視品牌皆提升拉貨動能，以衝刺下半年業績，預估此波力道可延續至10月。

另一方面，三星(Samsung)、TCL、海信(Hisense)等領導品牌對於擴大市佔，以強化競爭優勢的想法日益堅定，透過更積極的出貨手段搶食並接收其他品牌的市占，因此大幅帶動面板購買力。

由於IT面板需求持續維持高檔，在整體產能吃緊下，讓面板廠得以採取「先價後量」的策略，做為電視面板供給的指標，透過緩慢的增量步調拉抬報價。

TrendForce根據長期統計電視面板與整機的出貨數據，第3季兩者的供需比僅11％，除遠低於平衡水準20％，也是自2017年初以來供需比最低的一季，該數據更充分顯示因供不應求導致面板價格反彈的情況。

(時報資訊)