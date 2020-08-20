聯準會公布的7月會議紀錄顯示決策官員對美國經濟從疫情衝擊中復甦的前景不明感到擔憂，周四日股追隨隔夜美股走低。

周四日經225指數收跌1.00%，為22,880.62點，創下8月12日來新低。東證一部指數收跌0.90%，為1599.20點，亦創下1周新低，33大類股普遍收黑。受其他亞洲股市下跌及美股指數期貨走弱影響，日股午後跌幅擴大。而日圓兌美元匯率回落，為日股下檔帶來支撐。日圓最新報價106.05兌一美元。

分析師表示，隨著財報季結束，市場正在等待新題材。

美國擴大對中國華為技術的供貨限制，恐波及其他晶片製造商，以及受美國費城半導體指數隔夜收跌0.63%拖累，半導體股表現疲弱，Screen Holdings大跌5.18%，東京威力科創與愛德萬測試分別跌3.32%與3.59%。

創業板Mothers指數收跌0.98%，失守前一日創下的兩年高點。

Panasonic收漲1.51%，媒體報導該公司將斥資逾1億美元擴大提供給特斯拉的電池產能。

(時報資訊)