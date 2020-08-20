中職真有「贏球治百病」定律！上半季戰績墊底的富邦悍將，經過陣容、教練團調整，逐漸打出贏球的「型」，不僅戰績排名衝上第1，團隊打擊、防禦率都是4隊最佳，成為名符其實的「悍將」。

富邦昨天打敗中信兄弟，率先拿到下半季10勝，同時下半季對戰組合沒有「劣勢」，除了5勝2負領先統一獅之外，對戰樂天3勝3敗、對戰中信兄弟2勝2敗，富邦少了一些狗皮倒灶的紛擾，戰績正往有利的情勢邁進。

在團隊打擊表現，富邦原本位居4隊之末，經過打擊教練調整之後，打擊火力開始旺起來，上周花蓮對獅隊3連戰進補，目前團隊打擊率是唯一超過3成的隊伍，來到3成05，領先排名第2、樂天的2成90，排名第3的統一獅是2成82、殿後的中信兄弟2成78。

富邦的團隊投手防禦率也提升了，現在富邦是4.10居首，其他依序為中信兄弟防禦率4.38、統一獅4.51、樂天5.34。甚至團隊守備也變好了，富邦與中信兄弟、樂天在伯仲之間。

最重要的是富邦逐漸找到贏球的「型」，棒次安排不同於上半季，攻勢順暢，打擊火力旺起來，形成總教練說的「有一股氣勢」。

(中時 )