川普政府本周一(17日)宣布加緊華為禁令，無論是採購、中介商或是出貨含有美國技術的半導體產品與服務給華為，都要經過美國商務部審核通過並發給執照，遭到限制的對象一下子從晶片生產擴大到IC設計，甚至是電子自動化(EDA)工具生產商。對於美方步步逼近，分析人士認為，北京當局不太可能採取大規模報復行動，因為這樣會嚇走能帶來新創與經濟效應的美企。

據英國《金融時報》報導，Plenum分析師Sean Ding表示，把外企留在大陸市場，是北京當局回擊川普政府的手段之一。北京當局去年就不斷揚言將傷害大陸利益的外國實體列入「不可靠實體清單」(non-reliable entity list)，但這個行動至今仍未採取。

北京當局透過限制、調查的行動反制美國禁令，但大多對美企沒有直接影響。在大陸市場有一席之地的美國智慧機龍頭蘋果，雖然在大陸上架的App Store近來因為遊戲授權問題，被迫下架大量的App，但對於該公司在大陸市場營運沒有任何影響。市調機構Counterpoint調查顯示，市調機構Counterpoint調查顯示，iPhone第2季大陸銷售量成長約3分之1。

中國人民大學國際關係學者Shi Yinhong認為，大陸在科技產業能反擊的能力非常有限，許多產業仍積極吸引外資進入大陸市場投資，他也坦言，實在想不到北京當局有什麼可以以牙還牙的報復行動。

有分析人士指出，美企在大陸市場經營，大多與陸企有合資關係，以通用汽車(GM)來說，與大陸的上汽集團(SAIC Motor)有合資關係，意味著北京當局若想透過制裁GM影響美國制裁，恐怕會先讓經濟火車頭之一的車市面臨困境，這也與大陸國家主席習近平日前提倡的內循環經濟有所牴觸。

Sino Auto Insights創辦人Tu Le表示，北京當局希望汽車產業能帶動經濟走出新冠肺炎疫情的衝擊，若打擊GM所造成的風險會非常高。

(中時新聞網)