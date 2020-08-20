盧姓男子因乘機猥褻罪遭判刑確定，他在2011年服刑後接受強制治療，遭檢方評估未通過，他主張刑法及性侵害防治法相關規定有違憲之虞，聲請大法官解釋；司法院大法官受理後，訂於11月3日上午在憲法法庭進行辯論。

辯論爭點有，刑法規定「有再犯之危險」及「再犯危險顯著降低」，是否違反法律明確性、憲法罪刑法定原則及憲法第8條人身自由之保障？及未規定強制治療之最長期間，是否違反憲法第8條人身自由之保障及比例原則？

性侵害犯罪加害人受強制治療者，其異常人格及行為，有無治癒可能？一般而言，接受強制治療者，需經過多長時間方能達到「再犯危險顯著降低」？實務上是否有受長期強制治療卻仍未治癒者？有無強制治療以外對人身自由侵害較小之替代方式，可使加害人達到「再犯危險顯著降低」之程度？

另相關規定每年應進行之鑑定、評估，但相關法律未賦予當事人或其委任之代理人有陳述意見之機會，暨未規定每年鑑定、評估結果，如加害人未達「再犯危險顯著降低」者，應經法院審查，予當事人或其委任之代理人有到庭陳述意見之機會，此等是否違反憲法正當法律程序原則？

此外，對加害人施以強制治療，溯及適用於95年7月1日刑法第91條之1公布施行前之性侵害犯罪者之部分，是否違反信賴保護原則及法律不溯及既往原則？

(中時 )