李中議員20日質詢時指出，全市廚餘清運現在會大亂套，關鍵在林佳龍市長時期環保局所簽訂的外埔綠能源區不平等契約，當初和未具專業廚餘發電能力的廠商(禾山林)簽約，且25年期間市府要幫廠商支出清運費等約60億，這麼離譜的合約應儘速解約，由環保局或新廠商接手營運才能徹底治本。

李中說，審計處108年度決算報告針對外埔綠能源區的契約白紙黑字指出：「契約規定未周妥及未如期營運」，當時的環保局「事先未妥為評估政府財政負擔及相關風險」，導致現在實際交付稻桿數量遠不及契約規定保證量（只能提供約2％）有違約風險，而廠商逾契約規定營運期限仍未發電，環保局卻一再寬容，以致於現在衍生出廚餘清運以及處理費的一連串爭議。

李中表示，環保局報告清楚顯示環保局送了1.2萬公噸生廚餘給外埔綠能源區卻沒有發出一度電，廚餘投料100公噸，卻又產出了沼液73公噸、沼渣27公噸都要環保局負責清運，環保局來來回回當廠商的貨運公司，如果沼渣要拿去做堆肥，環保局跟民眾收了廚餘直接送去做堆肥就沒事了，幹嘛還要送到外埔。

另外，沼液有鹽化的問題不能當水用，得送去廢水處理廠處理，相關廢水處理費用，通通沒有計算下去；環保局當初的主辦人員，理應是有專業的高考及格人員，卻簽出這愚蠢的契約，顯然不是受到某些壓力，不然就是官商勾結。環保局長就任已一年八個月，要儘速與廠商解約，不能再任由事態越發嚴重。

(中時 )