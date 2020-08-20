殲-20 vs.「飆風」戰機

就在衛星圖像顯示，解放軍已在新疆和田部署2架殲-20戰機後，印度也傳出在喜馬拉雅山區爭議邊境部署5架新型法國達梭「飆風」（Dassault Rafale）戰機。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，自從中印邊防部隊6月15日爆發流血衝突，雙方互有數十人死傷後，關係持續緊張。

而據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）先前報導，印度已部署了5架新型「飆風」戰機到拉達克（Ladakh），並不斷在喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）山區進行夜間訓練。

就在這兩個鄰國在世界屋脊爭奪軍事優勢之際，軍事專家說，就戰機而言，中方占得上風。他們指出，由於殲-20具備隱形性能，能躲避雷達偵測，並有超音速巡航力，因此能取得制空權。

而7月29日才交付的單座與雙座「飆風」則具有低可偵測性，並裝備了主動電子掃描陣列（AESA）雷達，而這意味它們能全天候追蹤多個目標。此外，多用途的「飆風」遠比殲-20輕，也比較小。

(中時新聞網)