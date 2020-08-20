仙台的各式名特產繽紛，讓人看了食指大動。(摘自仙台魅力再發現臉書／蔡依珍桃園傳真)

日本仙台市收到桃園捐贈的手部消毒液。(摘自仙台魅力再發現臉書／蔡依珍桃園傳真)

日本仙台市收到桃園捐贈的手部消毒液。(摘自仙台魅力再發現臉書／蔡依珍桃園傳真)

片尾以雙聲道大力感謝桃園捐贈防疫物資。(摘自仙台魅力再發現臉書／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，桃園市協調轄內企業，捐贈口罩、乾洗手等防疫物資，援助友好姐妹市，其中日本仙台市收到手部消毒液，感激不已，仙台公務員特別以中文拍攝迷你短劇表達謝意，不只是「Taiwan Can Help！」、更是「Taoyuan Can Help！」

仙台市為羽生結弦、福原愛等運動選手的出生地，而包含仙台的東北地區也非常受台灣人歡迎，因樂天桃猿隊落腳桃園，桃園市長鄭文燦特別指示祕書處長顏子傑，透過樂天桃猿隊總經理川田喜則聯繫，捐贈乾洗手、口罩給樂天東北金鷲隊的主場宮城縣及宮城縣仙台市。

仙台市收到乾洗手後，主動以中文拍攝迷你短劇，僅1分18秒的短片中，3名日人手上端著仙台的各式名特產，有竹葉魚板、毛豆泥麻糬、練切和琥珀糖等，繽紛又美味，讓人看了食指大動，但疫情當頭，吃東西前要消毒手部，人在戶外的大家苦惱不已，這時有人突然說道：「不是有桃園送來的消毒液嗎？」大家消毒清潔後大啖美味的名產，最後高舉中日雙語的「謝謝」牌子，更以雙聲道大力感謝桃園捐贈防疫物資。

顏子傑表示，桃園和日本城市關係向來友好、互動密切，新冠肺炎期間，桃園主動捐贈口罩、防護衣、乾洗手、謢目鏡及手套等防疫物資給友好城市千葉縣、千葉縣成田市、石川縣加賀市、香川縣及宮崎縣等，桃園贈給日本的外箱，特地引用日本家喻戶曉的國民作家宮澤賢治「不畏風雨」鼓勵共度難關，防疫物資捐贈的同時，也讓城市外交展現了實質助益，讓國際友人感受到來自桃園溫暖。

(中時 )