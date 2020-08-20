捷運綠線文華高中站新圍籬亮相，以彩繪方式呈現捷運車廂細部設計。（中市府提供／林欣儀台中傳真）

台中捷運綠線將於年底通車，18處站體中的文華高中站已悄悄換裝！配合「還路於民」概念，台中市府交通局退縮該站出入口施工圍籬、拓寬人本道路，並留設1.5至1.8米的人行通道，目前公開亮相的圍籬外觀是捷運車廂細部設計圖，開放民眾拍照打卡。

捷運綠線文華高中站是台中市第一座與土地開發聯合共構的車站，其建築為地下6層、地上28層設計，未來若站在此站最高樓，放眼可看到大肚山巒起伏、台中市各式造型的大樓商辦及七期新市政中心，目前規畫1、2樓為店舖，4樓為公共設施、5樓以上則是住宅。

為未來通車做準備，交通局長葉昭甫指出，捷運文華高中站的出入口目前已經完工，其餘工程則將於履勘通車後持續進行，而配合初履勘，該站也完成「還路於民三部曲」，包括撤除施工圍籬並拓寬人本道路、撤除4樓以下鷹架及退縮圍籬、增加雙向人行空間。

值得一提的是，目前新亮相的文華高中站工程圍籬是以捷運車廂細部設計圖為主題，圍籬上以彩繪方式模擬電聯車內景象，民眾站在圍籬前拍照，宛如置身車廂內，吸引不少鐵道迷拍照。

交通局表示，捷運綠線工程從路線場站評估規畫、基本設計到細部設計、整合測試及模擬營運演練等過程，通車前都必須經過市府初勘與交通部履勘，目前預定8月底前報交通部履勘，也先藉由車站的亮相讓民眾對年底通車更有感。

(中時 )