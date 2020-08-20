台北新板希爾頓酒店的宴會樓「如意廳」。（台北新板希爾頓酒店提供）

台北新板希爾頓酒店將於9月5日舉辦「希手盛夏．愛」婚禮體驗日。（台北新板希爾頓酒店提供）

後疫情新生活帶來的改變甚大，原訂於2020年完成終身大事的情侶們，因疫情被迫改訂婚宴日期，今年520到民政局登記結婚就有605對。瞄準下半年婚宴商機，台北新板希爾頓酒店將於9月5日舉辦「希手盛夏．愛」婚禮體驗日，限量開放100組新人報名，活動全程免費，並攜手12間婚禮相關廠商，搶先與伴侶體驗婚禮。

以海洋風為主題，將為百對準新人呈現宛如身處夢幻湛藍感的婚禮體驗；台北新板希爾頓表示，「活動當日將集結專業婚顧、頂級西式喜餅、百年中式餅店『舊振南』、頂級中式或西式婚紗、婚禮攝影、婚禮音樂以及時尚妝髮設計等廠商」，亮點之最為價值百萬手工「褂皇」訂製及租借服務的The Vintage 鳳締裙褂走秀，準新娘們可親身體驗。

準新人免費報名、限量100組，預備炒熱現喜氣氛圍，婚禮廠商現場提供抽獎贈禮，當日簽約可享獨家優惠，此外，當天下訂新板希爾頓喜宴的民眾，可抽「海外蜜月旅行住宿券」，包含峇里島康萊德酒店、沖繩北谷希爾頓等多家海島型希爾頓酒店。

(中時 )