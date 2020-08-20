想擁有一支與眾不同的手機？除了折疊手機、功能手機、雙螢幕手機之外，還有其他的選擇嗎？以提供安全軟體服務、並且開發獨樹一格、具備完整鍵盤手機的黑莓（BlackBerry），與TCL通訊的合作將在2020年8月31日告終，原本這就是黑莓機的末日；不料竟出現全新的合作方，表示將會著手打造黑莓5G手機，並且搭載獨家實體鍵盤，應該會讓不少黑莓粉絲略感期待。

OnwardMobility宣布，將會與BlackBerry與富士康旗下FIH Mobile（代工廠）合作，打造黑莓品牌的新手機。新品預計在2021年上半年在北美、歐洲市場推出，將會支援5G，且保留黑莓品牌經典的完整鍵盤。不過雖然黑莓機即將復活，但是BlackBerry OS並沒有這麼幸運也一同復活。預定將於2021年推出的黑莓5G新機將會搭載Android系統。

OnwardMobility Brings BlackBerry 5G Smartphones to Market

對於與OnwardMobility的合作，黑莓CEO John Chen表示「很高興客戶將能體驗到新款BlackBerry 5G手機帶來的企業與政府級安全性以及行動生產力。」就此來看，重新出發的黑莓手機，目標群眾不是一般消費者，而是對於資訊與資料安全性格外看重的政府與公司機構。換句話說，黑莓將會走回老路，鎖定政府、公司來提供更高安全性的產品。

將與黑莓合作的OnwardMobility，原本就是一個專注於開發安全功能的行動端軟體的公司，可說正好與黑莓先前專注的方不謀而合。雙方合作下的黑莓5G手機，將呈現哪樣嶄新面貌，度過艱難的2020年後就將看見。

(科技)