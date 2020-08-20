印度20日新增近7萬起新冠病毒確診病例，單日新增病例再次破該國最高紀錄。而據路透報導，印度一項針對抗體檢測的分析研究結果顯示，至少四分之一的印度人曾感染新新冠毒，遠高於官方公布的數據。

新加坡聯合早報引據路透報導，印度衛生部20日公布的最新數據顯示，印度新冠確診病例升至283萬6926起。在過去24小時內，印度新增確診病例6萬9652起，為疫情開始以來的單日最大增幅，連續22天日增超5萬起。新增死亡病例977起，累計死亡5萬3866起。

印度目前是亞洲受災最嚴重的國家，其確診病例全球排名第三，僅次於美國和巴西。

據路透報導，印度醫療研究所Thyrocare負責人貝爾瑪尼博士表示，在對來自印度全國的27萬份抗體檢測進行分析後，發現抗體保有率為26％，表明超過四分之一的印度人曾感染過新冠病毒。

貝爾瑪尼還表示，「這遠高於早前的預期，而且兒童的抗體保有率和其他年齡層一樣高」。

報導稱，印度政府在孟買等城市進行的調查顯示，部分人口密集街區的抗體保有率達到57％，與Thyrocare在相同地區的調查結果接近。貝爾瑪尼表示，按照目前的趨勢計算，到今年年底，印度全人口的抗體保有率將達到40％。

(中時 )