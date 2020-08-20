蔡佩軒上月發行的新單曲〈回不去的海〉，隨著現正熱播的偶像劇《浪漫輸給你》曝光後好評不斷，描述面對消逝的愛，勇敢放手失去愛情的歌詞，吸引廣大女性共鳴與支持，同時也獲得雙人美聲團體「晨悠melFlow」的認證翻唱，將〈回不去的海〉改編成民謠版本於YouTube上架。

蔡佩軒曾Cover多首經典歌曲，從翻唱別人的歌，現在進階到被其他歌手翻唱，讓她十分驚喜，尤其〈回不去的海〉上架不到一個月，隨即被賞識翻唱，讓她大呼：「很開心、很意外，謝謝大家喜歡這首歌。」蔡佩軒特地帶上魚缸作為伴手禮前往和晨悠見面，象徵三人一起加入了「回不去的海」行列，都喜歡音樂的三人一見如故，希望未來能有更多音樂上的合作。蔡佩軒笑說：「晨悠真的很有音樂才華，能將原曲風格保留再加入專屬自己的獨特特色，尤其極簡的吉他編配襯托出兩人清亮的嗓音，展現出不同於原唱的音樂層次。」蔡佩軒將於27日舉辦讚聲演唱會並推出首張個人專輯《ARIEL》。

蔡佩軒（中）的新歌獲晨悠翻唱。（索尼音樂提供

(中時 )