金正恩壓力大到受不了 胞妹金與正負擔更多權力 16:352020/08/20 中時新聞網 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金與正取得更大的權力。（圖／Reuters） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新消息，北韓勞動黨第一副部長金與正，據傳獲得委託，將掌控多數政治權力，以協助她的胞兄最高領導人金正恩的壓力。 文章來源：金正恩部分權力移交金與正 (中時新聞網) #金正恩 #金與正 #壓力大 #執政 #北韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 反嗆華府有人發動新冷戰 中駐美大使：來日算總帳 14:002020/08/20 國際 疫情疑慮升溫 民眾對經濟樂觀度驟降 09:302020/08/20 財經 匯率風險大 國泰庶民調查人民幣增持意願減半 08:592020/08/20 財經 北科大校友會全國總會與TABC結盟 04:102020/08/20 產業特刊 陳喬恩「額頭凸臉倒三角形」認不出 粉絲哭：感覺變了 11:342020/08/20 娛樂 180弱勢大專生學費壓力大 北台中家扶發350萬獎助學金 13:492020/08/20 寶島 《金融股》挺進智能戰場 永豐金證券轉型拚數位金融 14:492020/08/20 財經 疫情因素＋供過於求 騰達航考慮與同業合併或尋求新金主 10:162020/08/20 財經 泫雅尺度無極限 雙腳大開洩「白色三角形」 11:392020/08/20 娛樂 實體書店標竿…有輸不起的壓力 04:102020/08/20 財經要聞 國際熱門新聞 製造大滅絕 美要在佛州礁島放7.5億隻基因改造蚊 - 國際 反嗆華府有人發動新冷戰 中駐美大使：來日算總帳 - 國際 金正恩壓力大到受不了 胞妹金與正負擔更多權力 - 國際 2公里絕殺 陸用軍事雷達技術向殺人魔頭宣戰 - 國際 拜登策士：面臨北京挑戰 美必須拋棄川普「美國第一」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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