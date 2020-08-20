現場直擊》西門町砍人兇嫌上演蜘蛛人戲碼 爬水管躲警

台北市西門町20日中午傳出砍人案件，1名貨車司機在漢口街卸貨時，因不明原因無故遭1持刀男子攻擊，司機的右臂遭刀劃傷，凶嫌隨即躲入公寓內，不僅如此還當起蜘蛛人在公寓外牆攀爬，最後躲藏在14樓陽台，警一句「你媽媽要來了」成功卸下兇嫌心防，才終於成功緝拿，全案目前帶回偵訊中。

據了解，被砍的貨車司機拿出鐵棒防身後，兇嫌見狀快步離去。而現場畫面可見，身穿黃衣的兇嫌迫於情勢，私闖民眾住家，並企圖從後方陽台逃脫，他穿梭在公寓外牆，沿著水管攀爬向上，只見他身手矯健雙腳從地面一蹬，手緊抓住外牆的梁柱，宛若真人版蜘蛛人穿梭在牆面。不少目擊民眾對於他危險的舉動感到驚嚇，紛紛出聲要他「不要再爬了！」

而警方調閱監視器後，循線前往逮捕嫌犯，經過圍捕後在14樓民宅發現嫌犯闖入民眾住家，並發現他躲藏在後方陽台，警方端出親情牌勸他從陽台上出來，更說：「你媽媽要來了，要讓她知道你是安全的」，成功打動兇嫌，順勢從窗戶將其拉上，才化解危機。而目前全案已帶回偵訊，將進一步釐清兩人是否有糾紛，以及兇嫌的犯案動機。

(中時新聞網)