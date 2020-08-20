龍華偶像台【你喜歡布拉姆斯嗎】精采預告_金旻載和朴恩斌快問快答

「布拉姆斯一生中愛過的人就是他的摯友舒曼的妻子克拉拉，舒曼過世後，布拉姆斯守候在克拉拉身邊，終身不娶。」在古典音樂界，布拉姆斯與貝多芬、巴哈齊名，他的一生就像他的音樂一樣浪漫，他對克拉拉40年的深情，被法國女作家莎岡當作書名《你喜歡布拉姆斯嗎？》，故事主角的感情和布拉姆斯的愛情一樣無疾而終。而韓劇《你喜歡布拉姆斯嗎？》圍繞蔡頌雅（朴恩斌飾）和朴俊詠（金旻載飾）6角愛情和友情間錯綜複雜的關係。

劇中朴俊詠（金旻載飾）將與韓賢皓（金聖喆飾）和李正晶（朴智賢飾）之間發生動搖的關係。三人是在藝術中學相識並一起做音樂長大，朴俊詠憑藉卓越的才能成爲世界級的鋼琴家，過著所有人都羨慕的生活，但卻像布拉姆斯孤獨的單戀著李正晶；畢業於名牌大學音樂學院的韓賢皓和李正晶成爲大提琴手、小提琴手，李正晶的目光卻始終跟著韓賢皓，在29歲的夏天，三人的友情迎來了巨大的轉折點。

對於朴恩斌來說，2020年是特別的一年。上半年透過人氣作品《金牌救援》的Dreams運營組長李世英獲得了大衆喜愛，下半年在《你喜歡布拉姆斯嗎？》飾演大齡音樂系學生蔡頌雅。蔡頌雅與尹東允（李有鎮飾）和姜旻澄（裴多彬飾）在大學業餘管弦樂團社團中相識並成爲好朋友，因為尹東允和姜旻澄曾經是男女朋友的關係，讓蔡頌雅只能遠望著、並刻意和尹東允保持距離。

蔡頌雅對著朴俊詠說了一句話「你喜歡布拉姆斯嗎？」讓兩人開始有了關聯，在六角糾結的關係下，蔡頌雅和朴俊詠會有著怎樣的感情線，金旻載和朴恩斌表示《你喜歡布拉姆斯嗎？》是一部描述告別卑微單戀，蛻變為成熟穩重大人的故事。

《你喜歡布拉姆斯嗎？》將於9月3日起，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定9月12日起，每週六日晚間九點，在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時新聞網)