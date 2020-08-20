國內新冠肺炎疫情持續升高的擔憂揮之不去，以及聯準會對美國經濟前景的悲觀看法打擊投資人信心，周四南韓股市開低走低，終場KOSPI指數暴跌3.66%，收在2,274.22點，創下兩個月來最大單日跌幅。

南韓周四公布新冠肺炎確診病例增加288人，自上周五以來確診病例激增逾1,500人。聯準會在7月會議紀錄中指出，決策官員對新冠肺炎將嚴重影響美國經濟感到擔憂。此外，美中兩國持續不斷的貿易緊張局勢，亦打擊投資人的風險偏好。

今日外資賣超韓股2760億韓元，散戶大舉買超1.1兆韓元，機構投資人賣超8210億韓元。

大型股普遍下跌，三星電子重挫4.15%，SK海力士跌4.27%，三星生物製劑跌1.85%，Celltrion逆勢漲1.64%，現代汽車下挫5.78%，LG化學跌2.34%。

雙龍汽車（Ssangyong Motor）收漲6.86%，盤中一度飆升27%，韓國媒體報導，美國汽車經銷商HAAH Automotive Holdings可能提出具約束力的收購要約，在下個月入股雙龍。

韓元收跌0.48%，報1,186.9兌一美元。

(時報資訊)