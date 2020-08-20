經濟部投審會今(20)日發布今年1至7月投資統計，總計核准僑外投資件數為1,948件，年減少5.02%；但投(增)資金額計美金44億303萬9000元，折合新臺幣1320億9117萬元，年增加10.56%。

投審會說明，依據聯合國貿易發展會議「2020年世界投資報告」指出，受疫情影響，預估全球企業海外直接投資(FDI)今年降幅將高達4成，而台灣目前仍維持投資金額正成長，顯示雖面對美中貿易戰、科技戰、新冠肺炎疫情影響，台灣在政府積極應對下，守住疫情衝擊，僑外投資人仍看好台灣是安全值得信賴的投資環境。

今年1月至7月較大投資案件包含丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電、大彰化西南離岸風力發電共計新臺幣約248億元、盧森堡商DIODES TAIWAN S.A R.L.以新臺幣133億元增資台灣達爾科技，及日商鎧俠株式會社以新臺幣82億2,690萬元增資台灣鎧俠等。

至於今年1月至7月核准新設公司件數為1254件，新設公司投資金額約美金3億4903萬元；另外核准新南向國家來臺投資件數為309件，年減少11.71$，投(增)資金額計美金1億9222萬5000元，年減少74.92%。

(時報資訊)