又到了每年「鬼門開」這個時節，不少民眾對靈界朋友保持敬畏之心，也會比較留意生活中比較特殊的「信號」，有時可能真的發生無法解釋的事件，被封為「鬼王」的藝人陳為民就透露，以前擔任唱片企劃期間，在台北市某錄音室遇到不可思議的事情，最後竟與「澎湖空難」有關。

陳為民上《小明星大跟班》節目，分享了曾遇到的靈異事件，他在當企劃時，某天在北市某錄音室陪歌手錄音，錄到一半他睡著，睡到一半隱約聽到有人跟他說他的車被拖吊，於是陳為民起身去窗邊查看，車子真的正在被拖吊，他連忙出去處理，回來時歌手暫停了錄音，表示某個音軌有些古怪。

眾人於是開始檢查音軌，最後倒著放，竟然放出一句「你要買棺材嗎」，讓他們嚇到馬上洗掉音軌，這時門被敲響了，陳為民當時的助理去開了門，去了好一陣子都沒回來，陳為民於是過去詢問，助理竟說是個白髮老奶奶「問我要不要買棺材」，隔天就聽到澎湖空難的消息，而那名助理是位空姐，就在那架班機上頭，因空難殉職，離奇巧合讓全場來賓聽了毛骨悚然。

(中時新聞網)