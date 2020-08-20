76歲陳姓退休女教師，因長年照料因病洗腎、血管鈣化的吳姓丈夫，身心俱疲近幾崩潰，2018年10月17日持榔頭連敲丈夫頭部13下，導致他當場死亡，士林地方法院20日一審宣判，陳因疲憊衝動殺人、自首，其情可憫，減刑判處有期徒刑2年8個月，可上訴。

判決指出，陳女的吳姓丈夫因洗腎，必需頻繁進出醫院，陳女包括退休已陸續照料丈夫長達30餘年，因自己的身體也大不如前，早已身心俱疲。

2018年10月17日，陳女獲知丈夫的血管又已鈣化，無法加裝心臟支架，照料起來更加困難，心情鬱悶不堪，當天中午11時許，在廚房煮午餐的陳女終於崩潰，走至客廳並從抽屜取出1把榔頭，接在睡午覺的丈夫頭部猛敲。

陳女殺人後，主動打電話給社區保全，說自己殺了丈夫請他報警，警消到場後將吳送醫搶救，仍在下午1時宣告不治。

陳姓婦人偵訊時坦承犯案，表示因丈夫重病，她已心力交瘁，所以才會將他打死，陳女後被送入三總精神科療養，每天想到此事十分難過，7個月暴瘦了17公斤。

合議庭審酌，陳女符合自首條件，且長年累積壓力爆發，衝動犯錯後表達後悔，依刑法59條情堪憫恕再予減刑。判處陳有期徒刑2年8個月。可上訴。

(中時 )