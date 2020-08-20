英國保誠人壽連續三年透過網路調查了解民眾準備子女教育金的計劃與考量。英國保誠人壽今年進行的2020「教育金準備暨親子互動調查」，除了探討家長對教育金準備的態度與方法之外，同時也透過調查結果，分析台灣家長在2018-2020三年期間對於教育金準備的趨勢變化，提供予民眾參考。

從英國保誠人壽2020「教育金準備暨親子互動調查」發現，台灣父母普遍重視子女教育，逾六成家長願意支持孩子至大學畢業(63.5%)，有近三成的家長甚至願意培養孩子到研究所或以上(26.5%)；而在考慮送子女出國留學的意願調查中，有超過四成的家長(43%)考慮送孩子出國，其考量因素，以「增強外文技能與國際觀，未來可增加更多工作機會」比例最高，佔了82.4%。2020年調查父母對教育準備金的規劃，發現過半數的父母認為準備200萬以下就夠了，佔比達五成二(52.6%)。

然而，對比2018-2019年的調查結果，超過半數以上的受訪者預計準備新台幣300萬元以上的教育經費，顯示受訪父母對教育經費的準備及認知有下滑的趨勢，若考量每年物價調整與出國留學費用變化，在子女教育金的準備上，勢必將需要更多的資金，與調查結果相比，足見許多人對於子女教育金的需求，是低估的。

從父母準備子女教育金的工具選擇上，多數父母的理財仍傾向保守，以定存等相對穩健的工具占比最高(70.9%)，其次為債券(54.5%)。從調查中也發現，在選擇保險為理財工具的父母當中，分紅保單以其長期穩健的特色，在諸多保險商品中為許多父母的首選(佔54.9%)，英國保誠人壽分析，分紅保單除了具備壽險保障之外，最大的特色在於透過長期持有，客戶可以分享保險公司的經營成果，在穩健的經營與操作之下，近年來英國保誠人壽的分紅保單都有相當良好的分紅比率表現，也是多數人選擇分紅保單做為理財工具的重要原因。

(工商 )