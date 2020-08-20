境內基金收取績效費有譜！投信投顧公會近期通過「境內基金」可收取績效費的機制，當基金打敗大盤一定績效時基金公司可收取一定比例的分潤，投信投顧理事長張錫20日指出，實施該機制有二大好處，一是扶植小投信，只要有特色、績效好就能生存，二是有助人才培育，收取績效費可鼓勵留才。

張錫表示，目前許多境外高收益債基金就有收績效費，香港、海外基金也有收，公會日前已研議未來境內基金若績效比大盤多6﹪後，就會收取20﹪以內的績效費，不過，會以絕對報酬概念來說取，不會讓基金賠錢還收費。

該機制是以一定公式來依每日淨值計算，假設今日基金淨值賺10﹪，比大盤多賺4﹪，就會收取這4﹪的績效費20﹪，也就是0.8﹪，但若隔天跌了，就會再扣回來已收的績效費，績效費每日是收取1/365，隨時反應在淨值裡。目前績效費的費率會依各家公司自訂，但上限為20﹪。

投資人可以接受基金賺錢還被分潤嗎？張錫表示投資人可以選擇有績效費或沒績效費的基金，以投信來說，不會每檔基金都收取績效費，可能就選擇一、二檔績效特別好的、投資人覺得不買可惜的基金來收取。

為何以往都沒收現在要開始收？張錫指出，主要是以前沒有公平的公式可計算收取標準，但現在有機器人理財業者大姆哥提出一個公平的公式，可兼顧投資人權益與產業發展。

(工商 )