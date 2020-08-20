富邦媒(8454)投入智慧城市發展有成，台灣智慧城市發展協會20日舉行「2020智慧城市卓越貢獻獎」頒獎典禮，表彰各領域持續耕耘、打造城市基石的關鍵人物，富邦媒董事長林啟峰獲頒「智慧服務」類別貢獻獎項。

富邦媒自2004年開台至今，林啟峰以其豐富的金融與行銷經驗，積極讓「智慧服務」於momo落地深根，除了創新應用、培育優秀人才及發展綠色永續經營外，也啟動物流短鏈革命，以遍布全台的倉庫來提高配送效能，強化消費者優質的購物體驗，同步帶動智能服務、台灣虛擬通路及物流轉型。

2018年開始，富邦媒將物流轉運配送多節點的傳統模式，轉型建置各地區的衛星倉與導入輕型車隊，以減化轉運的節點，讓台北市物流配送最快可達3小時到貨，中南部達當日配送。

為規劃衛星倉布點與建立後續快速擴倉模式，momo也成立數據研究團隊，同步將大量數據以機器學習與統計學結合的方式，分析各個衛星倉適合放入的品項。

另外，富邦媒開發分貨系統，運用大數據分析，隨時掌握存貨狀況，在促銷活動前或民生用品庫存即將用盡時，即時通知供應商端補貨，並達到將庫存天數極小化。系統亦會根據訂單配送地點，比對訂單商品之存貨倉，選擇最短時程與路徑的配送距離，加速配送效率。

透過運輸路徑優化、購置能源機車減少碳排放，也讓momo更加落實綠色營運的理念。在各地擴建衛星倉、招募當地車隊、大數據專業的培養，也強化人才培育與增加就業機會，促進地方經濟發展。

(工商 )