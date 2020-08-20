2016年0206地震倒塌的維冠大樓，導致115人喪命，原址正重建「出雲居」，預計明年6月可望入住，僅31戶原住戶返家，多數選擇離開傷心地。倒坍房子能重建，破裂家園卻難圓，地震中失去兒子、在維冠大樓旁開咖啡店的林清貴說，「看到家裡一堆判決書就好難過，判決書無法讓我的小孩回來，這真的是正義嗎？」

0206小年夜這場地震，無數家庭瞬間家園變色，林清貴在地震中失去兒子恆志，經過一年無法如常生活，思念兒子情切，隔年底，在永康區國光五街開了以兒子為名的咖啡店「恆志的店」，圓兒子的夢。他說，面對各種判決不知道該說什麼？「這只是程序、只是判決，對災民來說，沒人能拿到補償。」

他說，自己比較在乎的是政府立法單位是不是要對這種為了利益不顧消費者的商人，採取重度刑罰，那麼多人罹難，卻只能以業務過失致死，最多判5年刑期，失去親人的家庭要如何接受，這些人以後還會不會為了利益做同樣的事，再讓許多人陷在危險之中？

地震中失去一對兒子的連晃汶、陳淑怡，經歷喪子之痛後，發誓要把孩子生回來，冒著生命危險，陳淑怡隔年生下1個女孩，但一直希望再生的她，這1年來又做了4次試管。面對民事求償判決結果，夫妻無奈說，對方早就脫產，對於判決沒什麼好期待，日子還是要繼續過，刑事最重也僅判5年，對受災戶一點都不公平，希望相關單位修法，才能真正警惕不良建商。

重建中的維冠大樓從2018年6月開工，目前施工進度53％，預計明年4月完工、6月入住，大樓共有48戶，原住戶僅31戶願意回來居住。

台南市長黃偉哲面對維冠大樓案判決，他說，對於維冠受災戶來說，訴訟標的金額是11.5億，法院只判賠4.5億，業者可能手中沒有那麼多財產，到時候只是取得債權憑證，但至少是實現正義的第一步。他強調，市府一定盡全力作為受災戶後盾，尋求法律合理解決，希望能稍微平復受災戶受創心靈，另外也會運用善款做一些心理補償。

(中時 )