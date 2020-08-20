媒體人周玉蔻今早訪問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，隨即稍在臉書發文「真相大白！陳時中被彰化縣衛生局狠狠騙了半年啦！」國民黨革實院長羅智強怒批周玉蔻、1450帶風向，「抹黑、狂咬彰化李文亮」；1450說「無症狀的居家隔離者不能自己出門到醫院採檢」，但陳時中在磐石艦疫情爆發，不就要官兵可自行到醫院採檢。

羅智強酸嗆：現在大家知道，民進黨為什麼要扣台鐵勞工的加班費，來養公關公司了，就是為了這種「指鹿為馬」的時刻。

羅智強在臉書連發二文。他先發文說，在台灣，最令他不齒的，其實不是民進黨這些政客；最令他不齒的，是像周玉蔻這種，專門舔朝廷，努力幫朝廷帶風向的名嘴。

他說，彰化衛生局長葉彥伯，努力為彰化防疫把關，為彰化人民篩檢出無症狀的新冠肺炎感染者，堵去一個非常重大的防疫破口，這是台灣版的李文亮。

羅智強說，真是見鬼了的民進黨，陳時中先是讓彰化李文亮「被政風」，引發民怒後，不知反省，反而結合像周玉蔻這樣的名嘴，與民進黨側翼一起群起圍攻，狂咬台灣版的李文亮。尤其以周玉蔻為首的這一群舔朝廷名嘴，在蔡英文總統表達震怒之後，傾巢而出，和國家養的1450網軍們，全面洗風向、帶風向。網軍們，影射彰化衛生局涉及弊案、抹黑彰化衛生局危及防疫。

他怒批說，照民進黨的邏輯，全世界其他採廣篩甚至普篩的國家的防疫官員，只要找到感染者，全部都該拖出去槍斃。台灣世道，什麼時候可以任由這個囂張的政黨、囂張的名嘴，可以含血噴人、隻手遮天！

羅智強後來又發文說，這兩天1450傾巢而出，圍剿葉彥伯；他一開始是怒，怒完了覺得有點好笑。1450說無症狀的居家隔離者，不能自己出門到醫院採檢；陳時中在磐石艦的疫情爆發時，不就宣布「凡是敦睦艦隊確診者的家庭接觸者，在隔離5天後將全面接受採檢」嗎？而且還說「除了可由衛生局安排以救護車前往醫院採檢，也可以自行開車、騎機車前往醫院採檢」。1450、民進黨的前國際部主任林靜儀醫師，現在是在說，陳時中製造防疫破口，陳時中是在把病毒散播到社會？

羅智強表示，現在大家知道，民進黨為什麼要扣台鐵勞工的加班費，來養公關公司了，就是為了這種「指鹿為馬」的時刻。養1450千日，用在一時；但這些網軍部隊，真的有辦法，去欺騙台灣人民嗎？

(中時 )