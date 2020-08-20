海基會董事長一職，在原董事長李大維轉任總統府秘書長後，出現懸缺。總統府今表示，已委請現任副董事長許勝雄先生代理，同時委請現任總統辦公室主任詹志宏，出任副董事長兼秘書長。但有媒體報導表示，28日臨時董事會決議當天，其實是處理詹志宏的人事案。

現任金仁寶集團董事長、三三企業交流會理事長，及中華民國全國工業總會名譽理事長的許勝雄，自2008年12月擔任海基會副董事長迄今。

先前就曾是接掌海基會董座人選，據《中時》2016年報導，前任董事長林中森，當時就曾詢問過許勝雄接任董座意願。許勝雄當時回應，若暫代董座，他有兩個顧慮，就是須「面對立法院的備詢」及「個人財產公布」，若2個條件都解決了，他將義不容辭暫代海基會董座。在許婉拒後，最後是由官派的科技部常務次長陳德新，代理董事長。

據《自由》20日報導，引述知情人士說法指出，許勝雄月初就已接任代理董事長，下周28日臨時董監事會處理的人事案，將是詹志宏出任副董事長兼秘書長的案子。

(中時新聞網)