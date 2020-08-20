打臉「逆時中」 葉彥伯強調彰縣「精準普篩」

彰化縣衛生局日前採檢無症狀的美國返台少年確診新冠肺炎，此舉讓人質疑居檢者到醫院採檢會成為防疫破口，而指揮中心也已下令請政風處調查。對此，一名自稱是急診醫師的網友親自揭露前線的採檢程序，反駁讓居檢者到醫院採檢是在「製造破口」。

外界質疑讓居檢者到醫院篩檢是增加防疫破口，原PO則在PTT上發文指出，自己是某直轄市急診醫師，全國統一作法就是是彰化縣衛生局長葉彥伯所說的，一種是由家人帶口罩、保持社交距離後，開車載居檢者到指定醫院，並由醫院帶往專用通道到負壓隔離室進行篩檢；另一種就是啟用防疫計程車或119。

原PO表示，這幾個月來他經手採檢的居家檢疫個案，衛生局都有事先通知，而家人開車來的、衛生局派車來或者做防疫計程車來的都有，採檢完後也是以原交通方式回去。再者，只要到醫院採檢的個案，都會在通報系統上建檔，當然彰化驗的那些個案是否有爭議確實是個議題，但看起來彰化個案到醫院採檢的方式跟其他縣市都一樣，應該不會是所謂的防疫破口。

(中時新聞網)