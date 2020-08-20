台灣證券交易所指出，金管會於3、4月疫情嚴峻時，為避免基金因疫情影響導致淨資產價值異常波動，損及基金受益人權益，因此放寬債券型以外證券投資信託基金、期貨信託基金清算門檻至9月底。當時陸續有多檔股票型ETF申請下調清算門檻，並有2檔期貨ETF(元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2)申請9月底前豁免清算門檻。證交所提醒，金管會這項措施即將於9月30日到期，屆時基金淨資產價值未回到原標準相關ETF，皆可能面臨清算及終止上市風險。

證交所表示，債券型以外證券投資信託基金有申請放寬，9月30日之後，基金淨資產價值最近30個營業日平均值清算門檻將恢復為原訂金額標準，以股票型ETF為例，清算門檻將由5,000萬元調回1億元。

期貨信託基金方面，豁免清算規範於9月30日到期後，期貨ETF清算標準將恢復為最近30個營業日基金平均單位資產價值(NAV)，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％或基金平均淨資產價值低於2000萬元。

舉例而言，假設某檔期貨ETF募集發行價格為每單位20元，若9月30日後，最近30個營業日平均NAV於2元以下，發行人即須報金管會核准終止期貨信託契約，並向證交所申請終止上市，尚須約1至1.5個月期間始可完成後續下市清算相關程序，並非達到清算門檻後立刻下市，且基金清算完成後之價值將分配予各投資人。

為協助投資人充分掌握淨資產價值變動情況，證交所自4月24日要求期貨ETF發行人，如其所發行期貨ETF最近30個營業日平均NAV較其最初單位淨資產價值累積跌幅達85％(以現行原油正2相關ETF為例，即為平均NAV降至3元以下時)，須於發行人官網揭示相關資訊，讓投資人瞭解基金操作狀況並評估終止上市風險。

(時報資訊)