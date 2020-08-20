LED分選測試設備廠惠特（6706）召開法說會，上半年受到疫情影響，惠特營收年減19.2％，雖然訂單能見度仍達半年，但是疫情導致客戶觀望氣氛濃厚，訂單有遞延情況，公司預期營運將在第三季落底，第四季Mini LED機台通過大客戶驗證，惠特著手建立代工產能，成2021年主要成長動能。

惠特所指的大廠認證，一般預期就是LED晶片大廠晶電（2448），晶電規劃Mini LED從第四季開始放量，相關營收比重預期達15～20％；惠特今年Mini LED相關代工營收約占整體營收比重1成，董事長徐秋田表示，惠特將建置新的代工產能，預期明年2月以前完成擴產，新產能第四季開始挹注營收，明年第一季則會完全反應。

徐秋田認為，Micro LED還需要幾年時間醞釀，但是Mini LED趨勢已經成形，在直下式背光的應用上，可望藉由國際大廠帶動風潮；在大尺寸TV上，也已經鳴槍起跑，就等終端放量，而就惠特營運角度來看，疫情導致客戶的觀望氣氛濃厚，訂單遞延，預期設備銷售將在第三季落底，第四季回溫。

惠特目前擁有Mini LED代工機台約200台，月產能約30億顆，主要大客戶一家就佔了8～9成，明年度代工產能的擴產目標上看1,000台，營收預期勁揚2～3倍。

此外，惠特也積極耕耘雷射檢測，特別是邊測型雷射的測試，LED的檢測價格是以千顆計算，雷射的測試則是以顆計算，雖然數量沒有LED高，但是毛利率更好，目前主要的競爭對手為日本廠商，這一塊惠特也已經取得日本、歐美大廠的認證。

根據惠特統計，今年上半年點測機及分選機營收占比達76.71％，雷射機及5G光通訊達4.89％，代工占比約10.09％，惠特目前在點測的市占率達40％，分選的市占率則高達80％。

(工商 )