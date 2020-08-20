在基富通平台的「好享退」專案正進行第二波開放申購，基富通表示，才開放兩天即吸引上千人加入退休準備的行列。

基富通指出，目前適逢全球政經局勢仍震盪，投資難度增加，好享退專案以定期定額方式鼓勵民眾透過長期、紀律投資的方式為自己退休提前做準備，由於投資方式可適度有效的分散投資風險，加上專案P級別基金的低經理費率讓民眾再省成本，因此，近期才開放投資人認購，立即獲熱烈迴響。

基富通董事長林修銘表示，「好享退」專案自8月18日開放申購以來僅兩天的時間，除了民眾的詢問熱度持續攀高，電話數、來信量都大增，包括原本已經是基富通客戶，但沒有參加好享退的民眾也積極開始投入，更有買過好享退的民眾加碼投資，累積這兩天的好享退新增申購人數達千人的水準，申購情況十分踴躍。

林修銘進一步指出，在新客戶方面，由於專案需在基富通平台申購，這兩天申請開戶的民眾則超過千人，申請開戶數量較今年的日均量呈現數倍成長，新、舊戶對此專案開放申購的熱衷程度可見一斑。

林修銘表示，這次專案的開放除了鑑於國人退休準備仍不足外，推動定期定額、長期投資正確投資觀念也是基富通的使命。再從早先針對好享退參與客戶的調查也顯示民眾對專案的滿意度高，推薦度亦高，加上國人對退休準備的觀念日益提昇，都是讓專案開放申購大受投資人青睞的主要原因。

基富通總經理黃致淵指出，由於專案只開放申購到今年的10月31日，已經是基富通客戶可以直接在平台上申購，而還不是基富通客戶者就要把握時間完成開戶，且參與者必須在今年12月2日前首次扣款，才算加入此專案，

黃致淵提醒，專案為提供投資人更低的費用率，參與者連續定期定額扣款24個月都能享有零手續費及專案P級別基金低經理費的優惠，可省下不少投資成本，專案因為是定期定額扣款，呼籲民眾盡早參加，馬上啟動自己的退休準備。

(工商 )